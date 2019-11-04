Германия призвала Европу к активному участию в урегулировании кризиса в Сирии

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Европе следует активнее участвовать в процессе урегулирования кризиса в Сирии.

«Важно, чтобы международное сотрудничество по решению кризиса в Сирии не ограничивалось только Турцией и Россией», – сказала Деммер, отметив важность того, «чтобы Германия и Европа сильнее и активнее действовали» в этом процессе, передает ТАСС.

При этом она сообщила, что правительство Германии пока так и не пришло к единой позиции насчет предложения министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее призвала создать на севере Сирии международную зону безопасности.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи договорились о «судьбоносных решениях» по урегулированию ситуации на севере Сирии.

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