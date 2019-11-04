Экс-мэр Грозного Ислам Кадыров заявил, что «никого током не пытал»

Потерявший должность после грубого обращения с жителями бывший мэр Грозного Ислам Кадыров заявил, что «никого током не пытал».

Телерадиокомпания «Грозный» опубликовала видеозапись, на которой Ислам Кадыров грубо разговаривает с задержанными якобы за мошенничество местными жителями, использует электрошокер. Кроме того, охрана Кадырова грубо обращалась с неплательщиками за коммунальные услуги.

Он заявил, что люди «живы» и «могут подтвердить» его слова, передает РИА «Новости».

«Я никого током не пытал, хотел лишь напугать их, чтобы они остановились», – заявил бывший мэр, добавив, что «тысячи грозненцев страдали от мошенников, квартирных аферистов».

Ислам Кадыров сказал, что из-за действий аферистов как глава города и «как принадлежащий к роду Кадыровых» оказался «опозорен перед руководством».

Он пояснил, как мошенники обирали людей. Аферисты утверждали, что дома, построенные фондом им. Ахмата-Хаджи Кадырова для нуждающихся жителей грозненского поселка в качестве благотворительности, якобы продаются.

По словам Ислама Кадырова, он ругал женщин, поскольку «не хотел», чтоб их «сажали в тюрьму». Он признал, что совершил оплошность, не передав их в руки правоохранителей.

Ислам Кадыров попросил прощения у народа и руководства Чечни, а также заявил, что «готов понести наказание» за все свои ошибки. Экс-мэр подчеркнул, что действовал не ради корысти или выгоды.