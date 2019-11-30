В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом на прохожих

Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину, который подозревается в нападении с ножом на прохожих в пятницу.

«В связи с нападением с ножом <...> только что был задержан 35-летний мужчина в центре Гааги. У этого человека нет определенного места жительства. Он будет доставлен в полицейский участок и допрошен», – сказано в сообщении полиции, передает ТАСС.

Мужчина напал с ножом на прохожих в пятницу на торговой улице в Гааге, три человека получили ранения.

Накануне нападение произошло также в Лондоне. Там, 28-летний Усман Хан напал на людей с ножами, в итоге он был застрелен полицейским. Скотленд-Ярд классифицировал инцидент как теракт, сообщив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

В результате нападения два человека погибли, еще трое остаются в больнице.