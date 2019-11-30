Эксперты назвали ключевые факторы активного долголетия

Ключевым элементом формирования уважительного отношения к старшему поколению должна быть эффективно функционирующая система здравоохранения, а активное долголетие возможно только при активной поддержке медиков, заявили на завершившейся в субботу третьей всероссийской научно-практической конференции «Уважительное отношение к старшему поколению – основа стабильности и устойчивого развития государства».

Участники конференции призвали привлекать в политическое и медийное пространство старшее поколение, чтобы оно смогло передать молодежи свои мировоззренческие ценности, передает РИА «Новости».

Эксперты выразили уверенность, что это не просто благие пожелания, а важнейшее условие сохранения российской культуры и государственности.

На конференции особо отметили исключительную необходимость научного и профессионального анализа содержания и последствий реализации принимаемых нормативных документов в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, так как современное законодательство не обладает единым кодифицированным актом и содержит огромный массив противоречий.

Особое внимание в ходе научной дискуссии также было уделено получающей все большее распространение в обществе возрастной дискриминации. Участники напомнили о необходимости совершенствования организационной структуры работы по обеспечению прав и свобод людей пожилого возраста.

Кроме того, эксперты назвали ключевым элементом формирования уважительного отношения к старшему поколению эффективно функционирующую систему здравоохранения.

При этом указывается, что активное долголетие и комфортная жизнь в «серебряном возрасте» возможны только при самой активной и деятельной поддержке медиков.

Ранее «институт бабушек» назвали главным инструментом передачи опыта в обществе.