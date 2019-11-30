Названы сроки первого тура президентских выборов в Боливии

Первый тур всеобщих выборов в Боливии пройдет в середине марта 2020 года, сообщил руководитель администрации президента страны Херхес Хустиниано.

По подсчетам Хустиниано, первый тур выборов состоится в середине марта 2020 года, передает RT со ссылкой на издание Dia.

Он добавил, что это событие является «оздоравливающим» для страны.

Отмечается, что срок для определения нового президента истекает 23 апреля.

Ранее временный президент Боливии Жанин Аньес подписала одобренный парламентом страны закон о проведении новых всеобщих выборов.

Напомним, на фоне беспорядков президент страны Эво Моралес объявил об отставке. Он улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Моралес не исключил, что в стране будет гражданская война.