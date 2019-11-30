Названа причина задержания в Британии судна с российским экипажем

У британских властей нет претензий к состоящему из россиян экипажу судна, задержанного в порту Портленда из-за проблем с документацией, сообщил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

В посольстве сообщили РИА «Новости», что в настоящее время экипаж судна «Джирех» (Jireh) находится на указанном судне в порту Портленда в Великобритании.

«Насколько мы понимаем, претензий к российским морякам у британской стороны нет», – сообщил пресс-секретарь, уточнив, что судно задержали в связи с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации.

Дипломат отметил, что обращения в адрес посольства России в Лондоне со стороны экипажа судна или их родственников не поступали.

В пятницу стало известно, что в Портленде задержано судно под флагом Нигерии, на борту которого находятся девять человек из Крыма. Морякам два месяца не выплачивают зарплату, с ситуацией разбирается Международная федерация транспортных рабочих (ITF).