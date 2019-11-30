Подравшегося с учеником педагога в Белгороде решили не увольнять

Преподавателя информатики городской школы №15 Белгорода не будут увольнять после драки с учеником, сообщили в управлении образования Белгорода. Учитель получит дисциплинарное взыскание.

В городском управлении образования сообщили ТАСС, что учитель не будет уволен. В настоящее время по факту инцидента в школе проводится проверка.

На 2 декабря назначена комиссия по делам несовершеннолетних с приглашением родителей подростка, участвовавшего в драке. Сейчас все стороны конфликта дают показания в полиции.

В пятницу сообщалось о драке между учителем и учеником в школе Белгорода.

Директор учебного заведения обещала уволить преподавателя, однако конфликт вызвал неоднозначную реакцию. Большинство учеников и учителей встали на сторону преподавателя. Один из школьников рассказал, что драке предшествовало сильное опоздание подростка на урок, а также грубое обращение в ответ на замечание учителя. В ответ на просьбу удалиться из класса школьник продолжил словесную перепалку.