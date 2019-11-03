Трамп заявил об очень хороших отношениях с Россией и Украиной

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что у него сложились очень хорошие отношения с Россией и Украиной.

В ответ на вопрос об американской поддержке Украины, хозяин Белого дома заявил: «Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие». «Очень хорошей» он назвал и свою поддержку Киева. Кроме того, Трамп сказал, что у него установлены «очень хорошие отношения» с Китаем, передает ТАСС.

По мнению президента США, «люди не понимают», что он «может ладить» с другими странами. При этом, подчеркнул Трамп, с ним «никому не стоит связываться».

Трамп призвал раскрыть имя автора жалобы на его «идеальный, совершенно нормальный» телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Человек, который направил жалобу, «предоставил весьма неточный отчет о телефонном звонке», сказал Трамп.

Обращаясь к сотрудникам СМИ, президент США заявил: «Вы знаете, кто это, просто не хотите сообщить». По его мнению, «CNN знает, кто это». Трамп сказал, что СМИ «оказали бы обществу услугу», назвав автора жалобы, который «выдумал историю».

Американский лидер считает, что информация об авторе жалобы «никогда не дойдет до общественности», так как раскрытие данных окажется невыгодным для Демократической партиии США.

СМИ утверждают, что инициатором разбирательства, вероятно, является 33-летний аналитик ведомства в Лэнгли Эрик Чарамелла.

В четверг Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента Трампа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД