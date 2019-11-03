Жандармерия Франции опровергла сообщения о пострадавших в ДТП россиянах

Граждане России не пострадали в крупном ДТП с автобусом, сообщило российское посольство во Франции.

В дипмиссии со ссылкой на жандармерию сообщили, что «среди, по крайней мере, пострадавших в ДТП» нет граждан России, передает РИА «Новости».

Напомним, автобус, который ехал из Парижа в Лондон, опрокинулся во французском департаменте Сомма. Французские СМИ утверждали, что пострадали граждане нескольких государств, включая Россию.