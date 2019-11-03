Песков сказал, чем Орбан нравится Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан импонирует президенту Владимиру Путину своей мудростью, богатым опытом, прагматизмом и суверенностью в подходах, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Венгрия – очень необычная страна, и у нее очень необычный руководитель. Орбан вызывает очевидные симпатии президента Путина», – приводит его слова ТАСС.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков отметил, что Орбан является мудрым человеком, который обладает «богатейшим опытом», «суверенным в своем базисе во всех подходах и прагматичным».

«То есть, это то, что импонирует нашему президенту», – отметил представитель Кремля.

По мнению Пескова, премьер-министр Венгрии выбивается из общего ряда европейских руководителей.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Венгрии не говорят о зависимости от поставок российских энергоресурсов и их использования в качестве политического оружия. Венгрия, по его словам, «покупает прагматичностью».

«Более того, они заполнили все свои подземные хранилища газа. Более того, они уже договорились на следующий год с Газпромом», – отметил Песков. «Абсолютно прагматично договорились, выгодно и Газпрому, и венгерской стороне, они полностью гарантировали свою энергобезопасность», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, больше половины потребностей в нефти и газе Венгрия удовлетворяет за счет российских поставок.

30 октября в Будапеште состоялись переговоры Путина с Орбаном, в ходе которых обсуждались перспективы нормализации отношений России и Евросоюза, урегулирование на Украине, а также вопросы транзита энергоресурсов.

Орбан заявлял, если российский газ будет идти в Венгрию только через Украину, то это не будет хорошим решением для Будапешта.