Песков высказался о проблемах в российском здравоохранении

Система здравоохранения в России отлажена не так, чтобы быть способной к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

Представитель Кремля отметил, что до 2008 года в результате нацпроекта был сделан прорыв в медицине, начальном звене.

«Прошло больше 10 лет, и, наверное, с сожалением можно признать, что система, по всей видимости, просто не так отлажена, чтобы самообновляться, и, наверное, нет механизмов саморегулирования, которые обеспечивали бы необходимый высокий уровень и в оснащенности оборудованием, и техникой, и врачами и так далее», – приводит его слова «Интерфакс».

Ранее в воскресенье вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оптимизация в учреждениях здравоохранения во многих регионах была проведена с ошибками.

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