Названо самое безжизненное место на Земле

Ученые из Университета Париж-юг провели исследование, по результатам которого доказали невозможность существование каких-либо бактерий в долине Даллол в Эфиопии.

Как отмечают специалисты, наличие воды на поверхности планеты, как правило, используется в качестве критерия для определения возможной обитаемости, передает РИА «Новости».

«Однако проведенное исследование подтверждает, что даже на Земле есть лишенные всякой жизни места, несмотря на наличие в них воды», – приводит слова ученых журнал Nature Ecology & Evolution.

Авторы исследования отмечают, что вода в озерах этой вулканической долины очень соленая и насыщенная магнием, поэтому ее температура достигает 108 градусов Цельсия. По мнению ученых, любая живая клетка не способна существовать в подобных условиях.

Тем не менее, специалистам удалось обнаружить жизнь неподалеку от долины – это преимущественно одноклеточные археи.