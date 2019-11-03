Умер актер Тарантина

Американский актер Брайан Тарантина, известный по ролям в фильме «Талантливый мистер Рипли» и сериалах «Скорая помощь» и «Клан Сопрано», умер на 61-м году жизни, сообщает THR.

Представитель актера Лорим Смит сообщил, что актер умер от осложнений после болезни. Тарантину нашли в его квартире в Нью-Йорке. Мужчина лежал на диване полностью одетый. Точная причина смерти будет определена после вскрытия, передает РИА «Новости».

Актер известен по сериалам «Клан Сопрано» и «Удивительная миссис Мейзел». Второй проект принес ему и его коллегам премию Гильдии киноактеров США за «лучший актерский состав в комедийном сериале».