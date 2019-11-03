В воскресенье синоптики пообещали москвичам холодную переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 2 градуса выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до 3-4 градусов тепла. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 6-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.