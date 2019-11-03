Трамп пригласил Зеленского в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием бы принял президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и выразил надежду на его скорый визит в Соединенные Штаты.

Отвечая на вопрос о возможности встречи с Зеленским в Вашингтоне Трамп сказал: «Он [Зеленский], вероятно, приедет», передает ТАСС.

«Я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Полагаю, он приедет очень скоро», – добавил американский лидер, не уточнив сроки визита Зеленского.

«Он [Зеленский] хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции на Украине, которая сильно меня беспокоит», – заявил глава Белого дома.

Напомним, 25 сентября президенты США и Украины встречались в Нью-Йорке, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. При этом Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон, однако не назвал дату. На уточняющий вопрос Зеленского о времени американский лидер, указав на журналистов, пошутил: «Они назовут вам дату».

Напомним, противники Трампа обвинили главу Белого дома в «неукротимой ненависти» к Украине. В четверг Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента американского президента под предлогом его давления на украинского лидера Владимира Зеленского.

Сам Трамп принятие резолюции назвал «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю», призвав зачитать американцам стенограмму его разговора с Зеленским.

Демократы предложили начать публичные слушания по импичменту Трампа с показаний временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД