Судно с крымчанами на борту задержано в Великобритании

В Портленде задержано судно Jireh под флагом Нигерии, на борту которого находятся девять человек из Крыма. Морякам два месяца не выплачивают зарплату, с ситуацией разбирается Международная федерация транспортных рабочих (ITF), сообщила инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.

«26 ноября судно Jireh (флаг Нигерия) задержано в Портленде, на борту девять человек из Крыма. Два месяца им не платят зарплату, долг порядка 35 тыс. долларов Владельцы (нигерийская компания) выходят на связь, но не предпринимают никаких действий для выплаты зарплаты и обеспечения судна продовольствием и питьевой водой. Профсоюз, в свою очередь, разбирается в ситуации», – приводит ТАСС слова Ананьиной.

По ее словам, сейчас морякам помогают местные благотворительные организации. На борту уже заканчивается питьевая вода. Судно перегонялось из Норвегии в Сенегал.

Ранее на нехватку еды, воды и топлива пожаловались моряки арестованного в индийском порту Халдия судна «Мурманского морского пароходства» «Всеволод Белецкий».