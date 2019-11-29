Махмуд Аббас приедет в Москву на 75-летие Победы

Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в праздничных мероприятиях на 75-летие Победы в Москве, об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент Аббас будет на Дне Победы в мае», – сказал посол, передает ТАСС.

В конце августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили 17 зарубежных лидеров. Позже это число увеличилось.

Также на мероприятия пригласили лидеров ОДКБ.