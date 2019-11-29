Делегация Дамаска обвинила оппозицию в нарушении правил работы Конституционного комитет

Представители оппозиции в Конституционном комитете Сирии нарушили правила ведения его работы, отказавшись обсуждать предложения Дамаска через СМИ, а не через офис спецпосланника по Сирии, заявил в пятницу сопредседатель комитета, глава делегации правительства Ахмед Кузбари.

«Они отвергли наше предложение (об обсуждении национальных патриотических принципов, – прим. ВЗГЛЯД) через СМИ. Это является еще одним нарушением установленного кода поведения, которых с их стороны было уже много», – приводит его слова ТАСС.

При этом Кузбари ничего не сообщил о намерении делегации правительства каким-либо образом реагировать на подобные действия со стороны оппозиции. Он также обвинил оппозицию в том, что общая встреча «малой» группы Конституционного комитета не состоялась. «Нам не удалось провести встречу, потому что не удалось достичь соглашения с другой стороной. Они отказались войти в один зал с нами»,– добавил он.

Кузбари вновь назвал представителей оппозиции в Конституционном комитете «делегацией турецкого правительства», не желающей задумываться о подлинных интересах Сирии, которые указаны в предложенном правительством списке национальных патриотических принципов. «Они заключаются в осуждении оккупации территории Сирии внешними силами, признании действий оккупанта преступными и подтверждении решимости бороться с терроризмом», – добавил глава делегации.

Ранее глава МИД Сергей Лавров призвал ООН пресекать попытки блокировать работу конституционного комитета Сирии.

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