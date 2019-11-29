Cотрудницам японского магазина начали раздавать значки на время месячных

Японский магазин Даймару предложил сотрудницам надевать специальные значки во время месячных, чтобы показывать коллегам, что ей может понадобиться помощь или перерыв. Однако инициативу раскритиковали покупатели, и компания решила доработать это решение, сообщила ее представитель Йоко Хигути.

Правило ввели в октябре 2019 года по предложению сотрудниц отдела женской одежды. Значок, который можно надеть по желанию, выполнен в виде женского персонажа одной из серий манга по имени Сэйри-тян («Мисс Менструация»). Как заявила Хигути, значок должен был обозначать, что сотруднице может потребоваться помощь с поднятием тяжестей или более долгий перерыв. Фото опубликованы в Twitter WWD Japan.

Однако, как заявил один из топ-менеджеров магазина The Japan Today, на значки начали жаловаться покупатели, которые в том числе указывали на харассмент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

Представитель компании отмечает, что не все сотрудницы согласились носить значки, но были и те, кто воспринял идею положительно. Магазин пока не собирается отменять значки, но намерен доработать это правило. Компания рассмотрит варианты, как сообщать коллективу о своем состоянии, не вынося эту информацию на публику.

Ранее в России предлагали узаконить два дня выходных для женщин на время месячных, однако проект закона раскритиковали в Госдуме.