Министр спорта России заявил о несоответствии санкций ВАДА спортивным принципам

Министр спорта Павел Колобков заявил, что предложенные рекомендации комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России противоречат основным спортивным принципам.

«Предложенные санкции противоречат основным спортивным принципам. В соответствии с хартией МОК страну и спортсменов представляет национальный олимпийский комитет. По сути, поднимается флаг не страны, а НОК. Так как ни на Олимпийский комитет России, ни на Паралимпийский комитет России никаких санкций не налагается, есть очевидное противоречие основным документам, которыми всегда пользуется спортивное сообщество», – сказал Колобков, передает РИА «Новости».

Также стало известно, что исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на специальном заседании 9 декабря.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявили о незаконности обвинений ВАДА.

Напомним, в понедельник комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года. Также было предложено запретить поднятие флага России на крупных международных турнирах.