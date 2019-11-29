Путин понадеялся, что в России никогда не заменят слово «мама»

Президент Владимир Путин выразил надежду, что слово «мама» в России никогда не заменят на слово «родитель» с порядковым номером.

«Вы сказали, что слово «мама» невозможно заменить. Оказывается, возможно. В некоторых странах заменили – «родитель номер один», «родитель номер два2. Надеюсь, у нас этого никогда не будет», – сказал глава государства на заседании совета по межнацотношениям, передает ТАСС.

Путин: Вы сказали слово «мама» невозможно заменить. Почему? В некоторых странах заменили: родитель номер один и родитель два. Надеюсь, у нас такого никогда не будет pic.twitter.com/PB9JR9BSzq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 ноября 2019 г.

Во Франции в феврале 2019 года приняли поправку, согласно которой в школьных формулярах графы «отец» и «мать» меняются на «родитель номер 1» и «родитель номер 2».