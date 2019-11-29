Политика в Польше затравили из-за заявления о роли Красной армии в освобождении страны

Главу польского Союза демократических левых сил Влодзимежа Чажастого раскритиковали коллеги из-за заявления об освобождении страны Красной армией. Один из них решил обратиться в прокуратуру по поводу «пропаганды тоталитарного строя».

Чажастый заявил, что советские солдаты «освободили нас, дали нам свободу от Германии и немцев, от фашистов». Кроме того, он напомнил, что на территории Польши погибли 700 тыс. советских солдат. Однако его коллеги, среди которых были и представители правящей партии «Право и справедливость», такую позицию не одобрили, передает РИА «Новости».

«Такими, как Чажастый, после 1945 года занимался мой дед – комендант NSZ (подпольная военная организация, действовавшая во время Второй мировой войны и после нее в Польше – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил депутат парламента Польши Доминик Тарчыньский, отметив, что подаст заявление в прокуратуру в связи с «пропагандой тоталитарного строя».

При этом заместитель руководителя Института национальной памяти Польши Матеуш Шпытма сказал, что «Красная армия в 1944-1945 годах не освободила, а захватила Польшу». «Советский Союз не позволил восстановить независимую Польшу, захватил половину ее территории, сделал невозможным возвращение в страну властей Польши», – добавил он.

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