Путин отметил значимость Северного Кавказа для многонациональной России

Президент России Владимир Путин отметил особую роль Северного Кавказа для страны, назвав регион примером гармоничного соседства разных народов и культур.

«Мы проводим его в Кабардино-Балкарии, в одной из столиц Северного Кавказа, в Нальчике. Вообще Северный Кавказ, уверен, многие со мной согласятся, имеет для многонациональной России особую значимость», – приводит ТАСС слова Путина в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Российский лидер отметил, что «здесь веками бок о бок живут представители многих народов нашей страны и каждый из них неповторим, самобытен, по праву гордится своей историей, языком, своими героями, своими тружениками, спортсменами».

«Здесь чтят традиции, такие как гостеприимство, уважение к родителям, старшим, к семье. И, конечно, народы Кавказа не раз делом доказывали свою искреннюю любовь к родной земле, готовность подняться, встать как один на защиту нашего общего большого Отечества, на защиту России», – добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что такие патриотические ценности объединяют все российское общество, и являются основой межнационального мира и межрелигиозного согласия, которые являются главными, базовыми условиями устойчивого развития регионов России.

Ранее президент России заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии.