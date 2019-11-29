Нарколог раскритиковал идею продавать отечественное вино после 23 часов вечера

Российским производителям вина стоит задуматься о качестве продукта, а не убирать конкурентов путем продления часов продажи, заявил газете ВЗГЛЯД врач-нарколог Алексей Казанцев.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли предложили внести поправки в законопроект о виноградарстве и виноделии, позволяющие продавать отечественное вино до полуночи, в то время как остальной алкоголь – по-прежнему до 23 часов.

«Некоторые ошибочно полагают, что вино полезно принимать каждый день. Исходя из европейских показателей здоровья могу с точностью сказать, что это не так. При винном алкоголизме быстрее «нарастает доза», и в результате зарабатывается цирроз печени», – говорит Казанцев.

Нарколог утверждает, что поддерживать отечественного производителя правильно, но должно быть соответствующее качество. Это позволит обеспечить здоровую конкуренцию, не прибегая к каким-либо мерам ограничения.

«На самом деле в России не так много винных алкоголиков, но продление часа продажи отечественного вина может стать «трамплином» для тех людей, которые употребляют более крепкий алкоголь. Продажи вырастут, но это палка о двух концах», – добавил Казанцев.

Нарколог отмечает, что у нас в стране уже был период «винных алкоголиков» в 80-е, пока не стали вырубать виноградники. Он уверен, что принятие таких поправок только усугубит проблему алкоголизма в России.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что в России могут начать рекламировать отечественные вина.

В начале ноября ведущий научный сотрудник московского центра наркологии Юлия Шевцова говорила, что в 2018 году в России было 1,6 миллиона человека с диагнозом алкоголизм.