Эксперт: У КПРФ в ситуации с губернатором Левченко сработал «стайный инстинкт»

«Иркутскому губернатору Сергею Левченко предоставляется возможность самому покинуть свой пост и не доводить ситуацию до того, что глава государства выскажет ему недоверие», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя поступающие из региона сообщения о проблемах с помощью гражданам, пострадавшим от подтопления.

«Левченко уже дискредитировал себя, попав во множество некрасивых скандалов», – отметил профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев. Так, на этой неделе стало известно: управление президента по вопросам противодействия коррупции выявило нарушения, которые могут стать основанием для отставки губернатора Левченко. В частности, выяснилось, что глава Приангарья скрывал свою недвижимость и земельные участки в Новой Разводной. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, не сыграла на пользу имиджу губернатора Левченко и не первый год тянущаяся история вокруг иркутской фирмы по ремонту лифтов «Звезда», не раз получавшей крупные штрафы за срывы контрактов и вязанной с сыном губернатора.

Политолог также напомнил о скандалах, связанных сближайшим окружением губернатора, и историю с расстрелом спящего медведя. «Все это не красит губернатора», – отметил Матвейчев. По мнению эксперт, губернатору предоставляется возможность самому уйти с поста. «Президент благородно поступает, что дает главе Иркутской области такую возможность, но тот не понимает и продолжает доказывать, какой он хороший, хотя ему давно никто не верит», – полагает Матвейчев.

Кто лоббирует сохранение Левченко на губернаторском посту, так это лидер КПРФ Геннадий Зюганов, считает Матевейчев. «Это своего рода стайный инстинкт. Закон должен быть един для всех, независимо от того, свои или чужие, а у коммунистов возобладала логика, что если «свой», выдвиженец КПРФ, значит его надо защищать независимо от всех претензий к нему. Это неправильно, это не государственный подход», – подчеркнул эксперт.

Как сообщила накануне программа «Вести», более 40% жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, до сих пор не обеспечены жильем. «650 семей – они не то, что не начали ремонт, а даже свидетельство на руках не имеют. Как они к нам будут относиться? Вот к ним придет хоть Общероссийский народный фронт, хоть журналисты, что они им скажут? Что у них ничего нет и им негде зимовать?», – прокомментировал ситуацию председатель комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер Виталий Мутко. При этом стало известно, что вместо школ и детских садов региональные власти предлагают включить в программу восстановления административные здания. По словам пострадавших, положенные по закону компенсации местные чиновники стали выдавать лишь после критики из федерального центра.