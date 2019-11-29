Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей Черноморского флота

Задержанная по подозрению в госизмене россиянка – гражданская служащая Черноморского флота России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Белик заявил, что «задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны – один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Севастополе россиянку, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные.

Ее арестовали до 26 января 2020 года.

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