Сын полицейского помог найти пропавшего в Приморье ребенка

Десятилетний сын сотрудника полиции помог найти ребенка, пропавшего в лесу, сообщил представитель Приморского управления МВД.

10 ноября в полицию Уссурийска обратилась женщина, которая рассказала, что ее сын ушел с садового участка. Женщина объяснила, что у мальчика заболевание, из-за которого он плохо ориентируется, передает Радио Sputnik.

По тревоге был поднят личный состав отдела полиции, к поискам пропавшего ребенка подключились местные жители и волонтеры. Полицейский Александр Шульженко к этому моменту сменился с суточного дежурства, но решил участвовать в поисках, так как хорошо знал местность.

«Десятилетний сын Никита уговорил папу взять его с собой. Вооружившись фонариками, на личной автомашине УАЗ отец с сыном... объезжали территорию дачных угодий и лесные закоулки. В какой-то момент автомобиль застрял. Оставив машину, Александр и Никита продолжили прочесывать местность пешком. Не теряя надежды найти ровесника, Никита постоянно звал его по имени, и, углубившись на 800 метров от дороги, обнаружил пропавшего ребенка в кустах», – сообщил представитель ведомства.

Полицейский закутал замерзшего мальчика в свою куртку, затем связался с коллегами и передал ребенка родственникам. После этого он остался с сыном в лесу вытаскивать застрявший УАЗик.

Приказом начальника отдела МВД России по Уссурийску прапорщику полиции Александру Шульженко объявлена благодарность, а его сыну вручили благодарственное письмо и подарок.