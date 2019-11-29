ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Банк России с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого агропромбанка «Осколбанк» (город Старый Оскол, Белгородская область).

Осколбанк, по данным ЦБ, допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган.

Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, а также проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения.

Осколбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 332 место в банковской системе России.