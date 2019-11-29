В Праге объяснили задержку чешской делегации в аэропорту Москвы

Ситуация с задержкой в аэропорту Москвы главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана и сопровождавшей его делегации предпринимателей и их преждевременным отлетом в Прагу была вызвана административными проблемами, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Чешская делегация во главе с главой минсельхоза начала переговоры в России в понедельник и должна была завершить их в пятницу. При этом перелет делегации в среду из Москвы в Казань не состоялся. После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о возвращении в Прагу.

«Мы располагаем информацией от российской стороны, что речь действительно шла о чисто административных проблемах», – передает РИА «Новости» слова Петршичека.

Он добавил, что недоразумение могло возникнуть в связи с новыми российскими правилами.

«Так что я верю, что в данном случае речь идет действительно о чисто технической проблеме, не воспринимаю этот как некий политический вопрос», – подчеркнул глава чешского МИД.

2 июля авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы были отменены. Аналогичная ситуация произошла и с компанией «Аэрофлот».

Чешская сторона заявляла, что ситуация началась после того, как министерства транспорта двух стран не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков. В свою очередь Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении, однако позже сообщил о возобновлении полетов до 7 июля.

Напомним, в сентябре авиационные власти России и Чехии подписали меморандум, предусматривающий снятие всех ограничений по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой.