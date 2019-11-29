Патриарх японской политики умер в возрасте 101 года

Бывший глава правительства Японии Ясухиро Накасонэ, которого называют патриархом японской политики, умер в возрасте 101 года, сообщили СМИ. На протяжении более 50 лет он был депутатом ключевой нижней палаты японского парламента.

Как сообщило японское общественное телевидение, Накасонэ возглавлял японское правительство с 1982 по 1987 год, передает ТАСС.

Сын Ясухиро Накасонэ, Хирофуми Накасонэ, также является членом парламента от правящей Либерально-демократической партии. В разные годы Он занимал посты министра образования и министра иностранных дел Японии.

Ясухиро Накасонэ родился 27 мая 1918 года в небольшом городке Такасаки (префектура Гумма). Возглавлял список долгожителей среди действующих или бывших глав государств. Теперь этот неофициальный титул перешел к бывшему премьер-министру Республики Корея 100-летнему Хен Сын Джону, занимавшему премьерский пост с 1992 по 1993 годы.