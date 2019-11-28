Губернатор Ленобласти призвал не заставлять пациентов сдавать «какашки в больницы»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе заседания правительства, где обсуждалась модернизация первичного звена здравоохранения области, призвал не издеваться над пожилыми пациентами и не заставлять их сдавать анализы в районной больнице.

Дрозденко выслушал доклад председателя комздрава Сергея Вылегжанина, он уточнил, что необходимо «прекратить врачам издеваться над бабушками и заставлять их ездить отправлять анализы в районную больницу».

«Надо чтобы какашки мы не ездили сдавать в больницы», – приводит его слова 47news.

Вылегжанин в свою очередь отметил, что «какашки сдаются по интернету», необходимая схема сдачи анализов уже налажена. «Все же больной не должен уже возить анализы», – подытожил Дрозденко.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе уже более 50 поликлиник стали «бережливыми»: формат предполагает упрощение сдачи анализов и получение их результатов, а также сокращение очереди и упрощение записи на прием к врачам.