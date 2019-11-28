Шойгу помог осиротевшей внучке актрисы Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, скончавшейся в августе в возрасте 79 лет, может в скором времени переехать в пансион при Минобороны, близкие родственники девочки попросили о переводе главу ведомства Сергея Шойгу, пишут СМИ.

Девочка осталась сиротой, после смерти бабушки у нее не осталось близких родственников, передает StarHit.

После смерти опеку над ребенком взяла сестра второго мужа актрисы Александра Михайлова и ее племянница Надежда. Сейчас ребенок живет в двухкомнатной квартире, доставшейся ей от бабушки.

Подруга Александры Наталья Потапова сообщила изданию, что девочку могут зачислить в пансион при Министерстве обороны, куда сложно пробиться.

По этим данным, содействие в этом деле лично оказал министр обороны Сергей Шойгу, после того, как к нему с такой просьбой обратился актер Сергей Никоненко.

Потапова пояснила, что заведение не является интернатом, и зачисление туда девочки – не способ «избавиться от ребенка».

В пансионате занимаются полным обеспечением детей, там ребенка будут воспитывать с другими девочками. При этом внучке Назаровой не обязательно будет связывать судьбу с военной профессией, в пансионате множество разных направлений.

Напомним, Назарова ушла из жизни 20 августа, на 80-м году жизни. Причиной смерти артистки стали проблемы с легкими.