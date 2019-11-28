МиГ-31 в сложных погодных условиях перехватил «нарушителя» в небе над Камчаткой

В сети появилось видео того, как истребитель МиГ-31 Тихоокеанского флота в сложных погодных условиях перехватил на Камчатке условного нарушителя воздушного пространства России.

Учения проходили в сложных погодных условиях из-за циклона, который пришел на полуостров. Экипаж истребителя успешно обнаружил «противника», классифицировал его и сопроводил за пределы воздушного пространства страны, передает RT.