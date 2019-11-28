Канделаки назвала три способа повысить интерес к русскому языку в мире

Телеведущая Тина Канделаки заявила о необходимости расширения границ русскоязычного мира для сохранения значимости России в рамках мировой истории.

Телеведущая напомнила, что в 1990 году на русском языке говорило 300 млн человек по всему миру, но «с тех пор ситуация с изучением и использованием русского языка изменилась к худшему».

«Да, в Новом свете, Австралии и Канаде количество русскоговорящих людей за последние 30 лет выросло втрое - до 4 млн человек. Но в бывших республиках СССР это количество снизилось со 120 млн до 82 млн человек, а на Балканах и в Восточной Европе с 38 млн до всего 8 млн человек. При этом за пределами бывшего СССР русский язык изучало 20 млн человек, а сейчас это делает всего 1 млн!», – написала Канделаки в Telegram-канале.

Она пояснила, что такая тенденция ведет к уменьшению проникновения русской культуры и истории на территории соседних государств.

«Если мы хотим сохранить свое присутствие в мире глобальной науки, культуры и политики, то помимо создания культурных центров при посольствах РФ нам необходимо создать условия для кратного увеличения иностранных студентов, снизить барьеры для культурного и экономического обмена между бывшими республиками СССР и активизировать работу по обмену людьми в рамках каждого из возможных механизмов: от Au Pair до волонтерских движений», – считает телеведущая.

По ее мнению, «носителями и распространителями русского языка» должны быть туристы и специалисты из России, студенты и мигранты, приезжающие из других стран. «Ведь когда иностранец задумывается о нашей культуре и истории – это хорошо, но когда он делает это на русском языке – это делает его частью русского мира. А кто, как не мы, должны его беречь и развивать для наших потомков?», – заключила она.

Ранее Канделаки призвала страны бывшего СССР разрушить невидимые «берлинские стены».