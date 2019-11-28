Власти Москвы взыскали с Церетели 29 млн рублей

Арбитражный суд Москвы по иску столичного департамента городского имущества постановил взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.

Спор возник из-за долга Церетели по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тыс. кв. метров на Авиамоторной улице. Договор был заключен 29 сентября 2003 года.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели Зураба Константиновича в пользу департамента городского имущества города Москвы неустойку в размере 28 млн 986 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» резолютивную часть решения судьи Кристины Хабаровой.

Напомним, 18 июля сообщалось, что в Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск столичного департамента городского имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 млн рублей.