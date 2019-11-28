Глава Росавиации счел «фантиком» документы МАК по сертификации самолетов

Выдаваемые Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) документы в сфере сертификации российской авиатехники нелегитимны, это «фантики», заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Нерадько заявил в интервью «Коммерсанту», что «взаимодействие каких-либо организаций с МАК должно заканчиваться формализацией процесса, выдачей документа: либо сертификата, либо главного одобрения, либо второстепенного одобрения конструкции».

«Когда МАК выступал от имени России, это был документ государственный, от имени России как государства-разработчика и изготовителя. Сейчас я не знаю, и никто вам не скажет статус документа, который, возможно, выдает МАК. Это «фантик», – добавил он.

Нерадько отметил, что нетерпимо относится к «неисполнению правительственных решений и растрате средств федерального бюджета и налогоплательщиков на получение нелегитимных уже давно «фантиков» от МАК в сфере сертификации».

Отмечается, что в ноябре исполняется четыре года с момента выхода постановления правительства №1283 о передаче полномочий по сертификации от МАК к Росавиации, положившего начало созданию «Авиарегистра России».

При этом участники рынка до сих пор утверждают, что система работает плохо, критикуют саму идею смены органа сертификации и предлагают хотя бы частично вернуть эти функции МАК.

Комментируя это, Нерадько указал: «Отстаивание российских интересов не может быть предметом деятельности международной или межгосударственной организации. Потому что она всегда будет искать компромисс между интересами всех участников».

Он напомнил, что «в трудный период после распада СССР полномочия по сертификации» были лишь временно делегированы МАК, «фактически отданы на аутсорсинг».

«Теперь, когда Россия повсеместно укрепляет позиции, наступило то время, когда необходимо вернуть этот очень важный функционал в национальную юрисдикцию», – подчеркнул он.

Кроме того, «мировое авиационное сообщество, ICAO и другие организации были уведомлены о смене уполномоченного органа, и все с одобрением восприняли решение, начав с этого момента работать с Росавиацией, представляющей государство разработчика и изготовителя авиационной техники».

«Авиарегистр – федеральное автономное учреждение. Оно находится в ведении Росавиации, но не является ее подразделением (...) Всем понятно, что МАК очень непросто было выпустить из рук сертификационные полномочия и смириться с утратой роли площадки для межгосударственного сотрудничества. И до сих пор находились и находятся сочувствующие в лице отдельных должностных лиц организаций и даже отдельных федеральных органов исполнительной власти, которым было «вольготнее» работать с межгосударственной организацией, которая не подвержена в силу статуса никаким проверкам. Она находится под защитой, фактически под дипломатическим иммунитетом, эту организацию никто никогда не проверял», – пояснил Нерадько.

Он также рассказал, что с 2015 года «Росавиация проделала работу по восстановлению сертификата типа на вертолет Ми-171, что позволило продолжить экспортные поставки вертолетов этого типа на китайский рынок».

Кроме того, проводится масштабная работа «по сертификации в России и в EASA самолета МС-21 и двигателя ПД-14 к нему, в том числе с учетом задач импортозамещения». Также «ПД-14 получил сертификат Росавиации осенью 2018 года, выдача сертификата на МС-21 планируется до конца 2020 года».

«Плановые сроки по сертификации двигателя и самолета в Европе – 2020 и 2021 годы соответственно. Эти сроки вполне сопоставимы со сроками сертификации, проведенными нашими предшественниками в EASA, типа самолета SSJ100, что заняло шесть с половиной лет», – добавил он.

Напомним, «Авиарегистр России» был создан в соответствии с постановлением правительства России от 28 ноября 2015 года и поручением премьер-министра страны Дмитрия Медведева о передаче федеральным органам власти функций по обязательной сертификации «гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и бортового авиационного оборудования гражданских воздушных судов, с выдачей соответствующих документов, ранее временно осуществляемых (...) Межгосударственным авиационным комитетом».

В марте 2016 года сообщалось, что Росавиация забрала у МАК полномочия по сертификации гражданских самолетов.

В ноябре 2019 года издания «Коммерсантъ» и «Ведомости» сообщили, что гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в августе якобы просил согласия президента России Владимира Путина на сертификацию российской авиатехники за рубежом по соглашениям МАК.

Источник, близкий к «Ростеху», пояснял «Ведомостям», что у Росавиации до сих пор нет полноценных соглашений с важными для экспорта гражданских вертолетов странами: Китаем, Индией и Южной Кореей, как нет их с американскими и европейскими авиавластями.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД