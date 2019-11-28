Глава Росавиации счел «фантиком» документы МАК по сертификации самолетов

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Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
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Молчание губернатора заставляет Хакасию искать помощь в Москве

Пока рядовые жители Хакасии считают каждую копейку, Коновалов устраивает пышные праздникиФото: Колбасов Александр/ТАСС
В Хакасии полномасштабный финансовый кризис. В республике заблокированы счета муниципальных учреждений, в условиях сибирской зимы детсады и сельсоветы не могут оплатить счета за тепло и электричество. Устав от бездействия главы республики, руководители районов обратились с просьбой о помощи напрямую в Москву. Подробности...
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Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергею Шнурову нужен один сварщик, который станет Илоном МаскомФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни? Подробности...
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Турция из-за России начала новый конфликт с НАТО

Эрдоган идет своим путем, при этом не порывая с НАТОФото: Eric Lalmand/Global Look Press
Турки взяли в заложники Восточную Европу. Так в руководстве НАТО отреагировали на сообщения о демонстративном нежелании Анкары поддержать планы НАТО по защите Польши и Прибалтики от «нападения России». В самом военном блоке это решение Анкары уже назвали разрушительным для альянса. Однако Москве радоваться кризису в НАТО или обольщаться появлению там политического союзника не стоит. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Умная Земля сама себя подогревает ради людей

Герман Садулаев, писатель, публицист
С XVII века ни одна из «банкирских семей» не вымерла – напротив, они размножаются не хуже Чингисхана. Вот пусть и начнут с себя. А нам в России точно не надо «сокращать выбросы», сокращать производства и уменьшать население. Подробности...

Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

Игорь Шенгальц, Публицист
Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят, и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...
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«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если верить западным СМИ, то Россия уже выбрала президента США, украла американские ракетные технологии и секреты ОЗХО, регулярно проводит хакерские атаки и физически устраняет своих врагов. Теперь у России новая цель – развалить Испанию. Подробности...
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

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              Глава Росавиации счел «фантиком» документы МАК по сертификации самолетов

              28 ноября 2019, 11:22

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Выдаваемые Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) документы в сфере сертификации российской авиатехники нелегитимны, это «фантики», заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

              Нерадько заявил в интервью «Коммерсанту», что «взаимодействие каких-либо организаций с МАК должно заканчиваться формализацией процесса, выдачей документа: либо сертификата, либо главного одобрения, либо второстепенного одобрения конструкции».

              «Когда МАК выступал от имени России, это был документ государственный, от имени России как государства-разработчика и изготовителя. Сейчас я не знаю, и никто вам не скажет статус документа, который, возможно, выдает МАК. Это «фантик», – добавил он.

              Нерадько отметил, что нетерпимо относится к «неисполнению правительственных решений и растрате средств федерального бюджета и налогоплательщиков на получение нелегитимных уже давно «фантиков» от МАК в сфере сертификации».

              Отмечается, что в ноябре исполняется четыре года с момента выхода постановления правительства №1283 о передаче полномочий по сертификации от МАК к Росавиации, положившего начало созданию «Авиарегистра России».

              При этом участники рынка до сих пор утверждают, что система работает плохо, критикуют саму идею смены органа сертификации и предлагают хотя бы частично вернуть эти функции МАК.

              Комментируя это, Нерадько указал: «Отстаивание российских интересов не может быть предметом деятельности международной или межгосударственной организации. Потому что она всегда будет искать компромисс между интересами всех участников».

              Он напомнил, что «в трудный период после распада СССР полномочия по сертификации» были лишь временно делегированы МАК, «фактически отданы на аутсорсинг».

              «Теперь, когда Россия повсеместно укрепляет позиции, наступило то время, когда необходимо вернуть этот очень важный функционал в национальную юрисдикцию», – подчеркнул он.

              Кроме того, «мировое авиационное сообщество, ICAO и другие организации были уведомлены о смене уполномоченного органа, и все с одобрением восприняли решение, начав с этого момента работать с Росавиацией, представляющей государство разработчика и изготовителя авиационной техники».

              «Авиарегистр – федеральное автономное учреждение. Оно находится в ведении Росавиации, но не является ее подразделением (...) Всем понятно, что МАК очень непросто было выпустить из рук сертификационные полномочия и смириться с утратой роли площадки для межгосударственного сотрудничества. И до сих пор находились и находятся сочувствующие в лице отдельных должностных лиц организаций и даже отдельных федеральных органов исполнительной власти, которым было «вольготнее» работать с межгосударственной организацией, которая не подвержена в силу статуса никаким проверкам. Она находится под защитой, фактически под дипломатическим иммунитетом, эту организацию никто никогда не проверял», – пояснил Нерадько.

              Он также рассказал, что с 2015 года «Росавиация проделала работу по восстановлению сертификата типа на вертолет Ми-171, что позволило продолжить экспортные поставки вертолетов этого типа на китайский рынок».

              Кроме того, проводится масштабная работа «по сертификации в России и в EASA самолета МС-21 и двигателя ПД-14 к нему, в том числе с учетом задач импортозамещения». Также «ПД-14 получил сертификат Росавиации осенью 2018 года, выдача сертификата на МС-21 планируется до конца 2020 года».

              «Плановые сроки по сертификации двигателя и самолета в Европе – 2020 и 2021 годы соответственно. Эти сроки вполне сопоставимы со сроками сертификации, проведенными нашими предшественниками в EASA, типа самолета SSJ100, что заняло шесть с половиной лет», – добавил он.

              Напомним, «Авиарегистр России» был создан в соответствии с постановлением правительства России от 28 ноября 2015 года и поручением премьер-министра страны Дмитрия Медведева о передаче федеральным органам власти функций по обязательной сертификации «гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и бортового авиационного оборудования гражданских воздушных судов, с выдачей соответствующих документов, ранее временно осуществляемых (...) Межгосударственным авиационным комитетом».

              В марте 2016 года сообщалось, что Росавиация забрала у МАК полномочия по сертификации гражданских самолетов.

              В ноябре 2019 года издания «Коммерсантъ» и «Ведомости» сообщили, что гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в августе якобы просил согласия президента России Владимира Путина на сертификацию российской авиатехники за рубежом по соглашениям МАК.

              Источник, близкий к «Ростеху», пояснял «Ведомостям», что у Росавиации до сих пор нет полноценных соглашений с важными для экспорта гражданских вертолетов странами: Китаем, Индией и Южной Кореей, как нет их с американскими и европейскими авиавластями.

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