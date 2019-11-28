Стали известны итоги проверки инцидента с выгнанной с чаепития девочкой

В управлении МВД по Новосибирской области отказались возбуждать уголовное и административное дела по инциденту с выгнанной с чаепития девочкой. В ведомстве отметили, что заявления мамы школьницы о том, что ребенка публично унизили и выгнали с мероприятия, не подтвердились.

«Проверка завершена. В ходе проверки было установлено, что в связанных с чаепитием событиях отсутствуют признаки преступления, а также административного правонарушения», – сообщил представитель главка МВД, передает РИА «Новости».

В полиции уточнили, что опросили всех очевидцев и никто из них не подтвердил информацию, о которой родственники девочки ранее заявили в СМИ. В итоге было принято решение в возбуждении дела отказать.

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В начале ноября сообщалось, что восьмилетнюю девочку выгнали с общего чаепития, на которое ее родители не сдали деньги. О проверках данного инцидента заявили полиция, департамент образования Новосибирска и прокуратура.

В итоге администрация школы запретила проводить чаепития. После чего один из одноклассников девочки обвинил ее в причастности к этому и ударил. Она получила ушиб копчика.