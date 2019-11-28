Хакеры опубликовали базу данных портала о трудоустройстве

На хакерские форумы попала информация о 500 тыс. пользователях портала для поиска работы jobinmoscow.ru. В Сети опубликовали не только персональные данные соискателей, которые они сами согласились выложить в открытый доступ, но и их логины и пароли к аккаунтам.

Основатель и технический директор компании Device Lock Ашот Оганесян рассказал, что часть логинов и паролей из базы была актуальна. Так, при вводе некоторых из них можно было зайти на страницы пользователей jobinmoscow.ru. Но позже эти данные уже не позволяли войти в аккаунты, пишет «Коммерсант».

«Быстрый анализ ситуации показал, что нарушений законодательства с нашей стороны нет. Наши специалисты анализируют любые возможные угрозы технической безопасности сайта и предпринимают необходимые шаги по недопущению неправомерного использования сайта», – заявил владелец сайта гендиректор «Форекс Консалтинга» Юрий Мозговенко.

При этом руководитель департамента аудита Group-IB Андрей Брызгин отметил, что, если получается ввести логин и пароль из утекшей базы и зайти на страницу пользователя, то это свидетельствует о слабой защищенности процесса авторизации.

Также предполагается, что такие данные могут использоваться на рынке поддельного трудоустройства. «Мошенники рассказывают кандидату, что он уже почти принят, но нужно за что-то немного заплатить, например, за обработку документов или спецодежду,- а получив деньги, исчезают», – уточнил Оганесян.

По мнению руководителя отдела защиты бренда Group-IB Антона Долгалева, есть еще один способ мошенничества с использованием информации о трудоустройстве. Он уточнил, что «подставными» часто бывают компании нефтяной и газовой отрасли. «Мошенники предлагают устроить в крупную компанию вахтовым методом, и мало того, что вахтовики платят за это деньги, в итоге они приезжают в Сибирь, например, но ни работа, ни жилье их там не ждут», – рассказал Долгалев.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает себя виноватым в произошедшей утечке данных клиентов.