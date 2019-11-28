Казачьего атамана застрелили в Приморье

СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства главы местного подразделения уссурийских казаков в Хасанском районе края, сообщили в ведомстве.

«27 ноября 2019 года возле дома по улице Центральной в селе Барабаш Хасанского района обнаружено тело 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство)», – передает ТАСС сообщение регионального СК.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что погибший был атаманом местного хутора в поселке общественного объединения уссурийских казаков.

На месте происшествия изъяли гильзы и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, ведется следствие.

Напомним, в мае 2014 года Краснодарский краевой суд признал жителя региона Олега Темченко виновным в убийстве атамана кубанской станицы Мингрельская Сергея Осьминина и ранении еще одного казака, его приговорили к 20 годам колонии строго режима.