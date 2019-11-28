В Польше призвали прекратить злить россиян

Варшава должна изменить подход к внешней политике и политике безопасности, заявил депутат польского Сейма Кшиштоф Босак. В интервью ежедневнику Rzeczpospolita он подчеркнул, что интересы Польши заключаются не в том, чтобы «разозлить россиян».

Парламентарий выступил с критикой властей республики в связи с планами о расширении военного присутствия США в Польше. Босак указал, что США не занимаются благотворительностью, и напомнил, что, по словам американского лидера Дональда Трампа, содержать военные базы США Польше придется за собственный счет.

«У меня сложилось впечатление, что некоторые польские политики и комментаторы остановились во временах холодной войны и не заметили, что она закончилась, и сейчас имеет место политика сделок», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, Варшаве следует начать думать «самим за себя» и не смотреть на то, как ее политику будут воспринимать «в Москве, Берлине, Вашингтоне, Брюсселе или Тель-Авиве».

Он отметил, что в Польше почти все дискуссии о международной политике сводятся к России. Политическая элита Польши, по его словам, отличается «русоцентричностью».

«А у России тем временем больше политических интересов, и ее политика более глобальная, чем у Польши. Наши интересы заключаются в нашей собственной безопасности, а не в том, чтобы разозлить россиян», – добавил Босак.

Кроме того, по его словам, любое «более-менее реалистичное заявление» про Россию приводит к тому, что его автора начнут называть «русским агентом».

В августе глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна нуждается в новой базе Североатлантического альянса. Ранее Варшава уже призвала перебросить в Польшу еще больше американских войск.

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