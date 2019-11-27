Ростехнадзор не выявил связь отравления детей в селе Вад с деятельностью газовиков

Причиной отравления учеников Вадской школы не могла стать работа газораспределительной станции (ГРС) «Вад», видеоматериалы с места происшествия и оперативная документация ГРС переданы следствию, сообщила компания «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» со ссылкой на заключение Ростехнадзора.

«Волжско–Окское управление Ростехнадзора не зафиксировало нарушений в режиме эксплуатации 25 ноября 2019 года технологического оборудования газораспределительной станции (ГРС) «Вад» Вадского района Нижегородской области. Соответствующее заключение поступило сегодня в адрес ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород», – цитирует сообщение РИА «Новости».

«Работа ГРС «Вад» не могла стать причиной отравления учащихся Вадской школы», – добавили в компании.

Напомним, 25 ноября в школе Нижегородской области 29 детей и три педагога отравились газом. В качестве основной версии рассматривалось нарушение эксплуатации оборудования на предприятии Газпрома.