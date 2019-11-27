В Иране задержали восьмерых человек по подозрению в связях с ЦРУ

В Иране задержали восьмерых человек, заподозренных в связях с ЦРУ, сообщают СМИ.

Подозреваемых задержали из-за беспорядков в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA.

Ранее в Иране по указу властей отключили интернет на фоне уличных протестов из-за подорожания бензина. 21 ноября доступ в интернет был частично восстановлен.

Позднее доступ в интернет частично восстановили.

В США призвали Twitter, Facebook и Instagram заблокировать аккаунты иранского руководства.