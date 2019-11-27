Солист Rammstein прокатился на багажной ленте в Пулково

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал видео, на котором прокатился на багажной ленте в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Музыкант сидит на движущейся ленте в одиночестве, рядом с ним лежат два чемодана. Кроме лидера Rammstein и его оператора в зале не наблюдается других пассажиров.

Ролик был опубликован в Instagram Линдеманна, однако после он удалил его, видео публикует «Звезда».

Ранее Линдеманн обнародовал видео, на котором «дерется» с космонавтом на Дворцовой площади в Петербурге.

Позже выяснилось, что космонавт – герой клипа группы Lindemann, в котором также снялась российская певица Светлана Лобода.