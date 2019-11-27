Несколько химикатов семейства «Новичок» внесли в список запрещенных ОЗХО

Часть химикатов семейства «Новичок» внесена в контрольный список конвенции о запрещении химического оружия (КХО).

Такое решение принято на конференции государств-участников КХО, предложение о запрете ввела Россия, передает «Интерфакс».

Председатель конференции сообщил, что все участники согласились с этим шагом.

Напомним, в марте 2018 года Лондон заявил, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были якобы отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». После этого разразился политический скандал между Россией и Британией.

При этом в деле Скрипалей находилось множество нестыковок.

В 2019 году The Insider, Bellingcat и Der Spiegel по итогам «расследования» назвали имена «сотрудников ГРУ», которые якобы могут быть причастны к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева и его сына с помощью «Новичка».