Свинья напала на греческого журналиста в прямом эфире

Журналиста греческого телеканала ANT 1 атаковала большая свинья, когда он вышел на прямую связь со студией. Животное преследовало мужчину и кусало его.

Корреспондент Лазос Мантикос пытался рассказать о событиях из города Кинета, который сильно пострадал от оползней и наводнений, в эфире программы «Доброе утро, Греция».

«Я не могу стоять, она кусает меня», – возмущался репортер. Он был вынужден постоянно отбегать от свиньи прямо перед камерой. Безуспешные попытки журналиста оторваться от преследований свиньи вызвали смех его коллег в студии.

Один из ведущих посоветовал ему разобраться с недружелюбным животным и выйти на связь позже, видео опубликовано на YouTube-канале The Guardian.

Ранее во время репортажа американского телеканала NBC Washington о разрушительном урагане «Сэнди» в прямой эфир попал совершавший пробежку полураздетый мужчина в маске лошади на голове, который начал прыгать и размахивать руками в кадре.