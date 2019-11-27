СК начал проверку после смерти женщины после отказа врачей нести ее на носилках

Следственный комитет по Владимирской области начал проверку по факту смерти пожилой женщины, которую врачи бригады скорой помощи отказались нести на носилках по лестнице в доме, где сломался лифт, сообщили в пресс-службе СК.

На данный момент ведомство проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе изданию «Такие дела».

По словам мужа пенсионерки, инцидент произошел 23 ноября, женщине стало плохо, у нее появились признаки инсульта. Мужчина вызвал «скорую», которая, по его словам, ехала полчаса-час. Прибывшие медики заявили, что не будут поднимать носилки на шестой этаж, так как лифт в доме не работает, и предложили пациентке спуститься по лестнице.

«Они ответили: либо так, либо никак. Жене пришлось спуститься самой. На первом этаже ей стало совсем плохо. Врачи какое-то время пытались её откачать, потом развели руками и сказали, что не смогли», – сказал мужчина изданию «Подъем».

Ранее следователи начали проверку в Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России, где врачи отказались принимать девушку с отеком легким.