Названы цели конкурса «Цифровой прорыв»

Конкурс «Цифровой прорыв» нацелен на помощь командам в превращении прототипов и идей участников в продукты, актуальные для рыночных условий, заявил эксперт по венчурным инвестициям и развитию цифровых продуктов, трекер преакселератора конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Иванов.

«Мы руководствовались тремя основными метриками – первые продажи, соглашение о пилотных проектах и инвестиции. Каждая команда преакселератора достигла как минимум одной из этих метрик. Например, две из трех команд, которые я курировал, подписали соглашения о пилотах с несколькими компаниями», – сказал Иванов.

«Конкурс действительно запустил волну цифровизации во всех регионах России – решения участников уже используют в Краснодарском крае, Ленинградской области, Удмуртии, Северной Осетии, Липецкой области. Сегодня мы можем говорить о как минимум 30 командах, которые проводят пилотные тестирования или заканчивают переговоры с коммерческими и государственными структурами», – отметил руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

У выпускников «Цифрового прорыва» есть три пути развития – присоединиться готовой командой к государственной или коммерческой компании, масштабировать пилотные проекты и венчурный путь. Все дороги для них одинаковы доступны. Опыт, знакомства и компетенции, которые команды получили на конкурсе, позволяют им выбирать то, что для них наиболее привлекательно.

Конкурс «Цифровой прорыв» проходил с 3 апреля по 29 сентября. Финал конкурса состоялся в Казани на территории МВЦ «Казань Экспо» и стал самым масштабным хакатоном в мире – он вошел в «Книгу рекордов Гиннесса», собрав на одной площадке более 3000 ИТ-специалистов из почти 650 команд. На финальном хакатоне с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта.

Победителями стали 22 команды из разных регионов России, они разделили между собой призовой фонд в 10 млн рублей, смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России. 20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 тыс. 566 зарегистрированных участников. 19 тыс. 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 тыс. 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

В экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представители таких крупных компаний как государственная корпорация Росатом, Mail.ru Group, «МегаФон», «МТС» и др.