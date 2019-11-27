Представитель Дерипаски отреагировал на сообщения о лишении бизнесмена гражданства Кипра

Бизнесмен Олег Дерипаска не получал официальных сообщений от кипрского правительства о статусе своего гражданства, сообщил официальный представитель Дерипаски.

«Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Он не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства», – подчеркнул представитель бизнесмена, передает ТАСС.

По его мнению, Кипр подвергается «беспрецедентному давлению со стороны США», это делается для того, чтобы «создать сложности российскому бизнесу». Такие действия «возмутительны и должны вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества», отметил представитель Дерипаски.

Ранее кипрская газета Politis опубликовала имена 10 россиян, которых могут лишить кипрских паспортов. В него входят Владимир Столяренко, его жена и дочь; Александр Бондаренко, его жена и двое его сыновей; Олег Дерипаска, его сын и дочь.

В Кремле также прокомментировали сообщения о возможном лишении кипрского гражданства Дерипаски.