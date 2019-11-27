Танковый дрифт украинского Т-80БВ показали на видео

В Сети опубликовали видео дрифтующего украинского танка Т-80БВ. Это версия советской машины, модернизацию которой выполнил «Харьковский бронетанковый завод».

Видео опубликовано каналом Defence Express на YouTube.

В описании к ролику сказано, что танк оснащен газотурбинным двигателем в 1250 л.с., он способен разогнаться до 70 км/ч при массе 45 тонн. Эта версия машины также получила новую защиту, современную связь и навигацию, оптику ночного видения и тепловизионный прицел. Вооружен танк 125-мм пушкой.

Т-80БВ поставляется на службу украинским десантникам и морским пехотинцам.

Напомним, в 2015 году сообщалось, что на «Харьковском бронетанковом заводе» после хранения восстановили первые танки Т-80БВ для украинских «Высокомобильных десантных войск».

Всего Украина после распада СССР получила 260 танков семейства Т-80 (11 Т-80, 181 Т-80Б, 56 Т-80БВ и 12 Т-80УД). Их вывели из эксплуатации в вооруженных силах страны в 1990-е годы и поставлены на хранение.