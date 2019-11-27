ФСБ продлила следствие по делу украинских моряков

ФСБ продлила до конца января срок следственных действий по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года, сообщил их адвокат Николай Полозов.

«Следствие по делу моряков продлено до 14 месяцев, а всего до 25 января 2020 года. В связи с тем, что предварительное следствие продлено на срок свыше года, соответствующее постановление было подписано начальником следственного управления ФСБ России генерал-лейтенантом Шишовым», – передает ТАСС слова Полозова.

По его словам, продление срока следственных действий ФСБ мотивировала тем, что по делу необходимо допросить неизвестного свидетеля.

«Личность свидетеля мы сможем увидеть уже в материалах дела, которое в настоящее время насчитывает всего около 25 томов, из которых мы ознакомились с 18 томами», – отметил адвокат.

После завершения ознакомления с материалами дела следствие планирует передать обвинительное заключение в Генеральную прокуратуру.

Напомним, 22 ноября Полозов сообщил, что в связи с передачей Украине военных кораблей ФСБ России возобновила следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года.